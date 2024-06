Pentsik olukord pani Rovanperä otse-eetris ropendama

Seitsmendaks jäänud Rovanperä kaotas Tänakule 2,1 sekundiga. Soomlane lennutati teisipäeval kiirelt Poolasse, kuna tema tiimikaaslane Sebastien Ogier oli varem samal päeval sattunud liiklusõnnetusse. Prantslane pidi jääma ööseks haiglasse arstide hoole alla ja jättis võistluse täielikult vahele, mis tähendas, et Rovanperä puhkus katkes ootamatult.

«Võitmine ei ole võimalik, vähemalt mitte turvaliselt. See on jama ja tõeliselt tüütu asi - sa tuled siia lihtsalt hea tulemuse saamiseks. Aga kui sa sõidad, siis on s*tt, kui sa ei ürita võita» sõnas Rovanperä otsekoheselt.