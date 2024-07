Avarii lõpetas sõpruse? Verstappeni ja Norrise vahel algas sõnasõda

Saatuslik kokkupõrge toimus 64. ringi kolmandas kurvis, kus kannatada said mõlemad vormelid. Norrise vormel oli selleks hetkeks palju kiirem kui võistlust juhtinud Verstappeni võidusõidumasin. Verstappen üritas aga meeleheitlikult oma sõbra möödasõitu takistada. Lõpuks tabas Verstappeni vasak tagaratas Norrise paremat esirehvi ja toimus avarii.

Norrise arvates oli Verstappen kokkupõrkes ainuisikuliselt süüdi. «Ootasin ausat võitlust, kuid ma ei ütleks, et see nii oli. Kui Max nüüd väidab, et ta ei teinud midagi valesti, kaotan ma tema vastu igasuguse austuse.»