Maik-Kalev Kotsar võib siirduda Jaapanisse

Alles juuni lõpus jõudis meediasse uudis, et Eesti korvpallikoondise senine peatreener Jukka Toijala siirdub Jaapani klubi Yokohama B-Corsairsi abitreeneriks. Nüüd on sotsiaalmeedias levima hakanud X-i postitus, milles kirjutatakse, et Eesti korvpallur Maik-Kalev Kotsar võib samuti suunduda samasse Jaapani klubisse.