Rally Estonia on jaotatud kahesse ossa. Üks on ERC arvestus, mille parim tuleb ralli üldvõitjaks, teine on Eesti meistrivõistluste arvestus, kus teevad teiste seas kaasa ka Ott Tänak ja Martin Järveoja (Hyundai i20 N Rally1). Nemad reedel testi- ja kvalifikatsioonikatsel ei osalenud, aga stardivad koos kõigi teistega õhtul esimesel kiiruskatsel Raadil.