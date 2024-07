Kahtlus: Michael Schumacheri pilte lekitati ja nõuti taas miljoneid

Allikate sõnul on turvatöötaja perele kuulunud fotosid lekitanud ning kahtlustatavatele, kelleks on isa ja poeg, levitanud.

Kahtlustatavad on 53-aastane mees ja tema 30-aastane poeg. Väidetavalt ähvardasid nad vormelimeistri perekonda piltidega, mis Bildi andmetel näitavad Schumacherit pärast tema suusaõnnetust Prantsuse Alpides 2013. aastal.

Kahtlustatakse, et isal ja pojal on olnud kontakt Schumacheri siseringiga, mille kaudu on pildid nendeni jõudnud.