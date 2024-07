Eestlane nimetati rahvusvahelise alaliidu aupresidendiks

Eesti orienteerumisliit kirjutab pressiteates, et Tartust pärit Haldna on olnud IOFi struktuuris tegev aastast 1999 ja nõukogu liige aastast 2002. Selle aja jooksul on orienteerumise suurvõistluste otseülekanded leidnud tee paljude riikide teleekraanidele ja spordiala tuntus kogu maailmas on oluliselt kasvanud.