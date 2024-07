M-Spordi rallitiim tunneb, et nad vedasid Sesksi alt

Oma teist MM-rallit tipptasemel sõitnyd lätlane sai reede hommikul kaks katsevõitu ja pani hilisema võitja Kalle Rovanperä surve alla.

Kuigi Rovanperä ja Sébastien Ogier vastu Sesks ei saanud, sõitis ta siiski väga hästi. Poodium oli lätlasele väga lähedal, kuna enne viimast kiiruskatset hoidis ta Ott Tänaku ees 4,6-sekundilist edumaad.

Kuid pärast viimase katse esimest 600-meetrit sai Sesks aru, et midagi on valesti ning lõpuks pudenes ta seitsmendaks.

Probleemi täpne olemus pole veel teada, kuid tulemust see ei muuda. Millener on pettunud, et Sesks ei suutnud saavutada tulemust, mida ta väärib.

«Meeskonna vaatenurgast olen ma täiesti pettunud,» ütles Millener DirtFishile.

«Mulle tundub, et oleme teda viimasel sekundil alt vedanud. Kunagi ei tea, mis juhtub, aga see on lihtsalt… kõik töötavad kõvasti. Ma ootasin väga, et saaksin seda lahingut viimasel katsel vaadata. Ma saan ainult vabandada, et rikkusin inimestel selle võimaluse ära. Ma tahtsin seda kõike näha sama palju kui teised,» rääkis tiimipealik.

«Mul on seda kõike raske võtta, aga ma ei kujuta ette, mis tunne tal võib olla,» lisas ta.

«See kõik on talle järgmise paari päeva jooksul valus, see on kindel. Aga see, mida ta sel nädalavahetusel saavutas. Mul pole Otti öeldule midagi lisada.»