Soome politsei võtab Tänaku autoga kihutanud mehaaniku pihtide vahele

Täna teatas Soome politsei, et intsidendi tõttu on algatatud uurimine. Selle käigus soovitakse välja selgitada sõidukijuhi isik ning lahendada juhtimiskeeluga seotud küsimused.

Üleile õhtul fikseeris Safety Tracking seade auto kiiruseks 172 km/h piirkonnas, kus piirkiirus on 100 km/h. Kohtunikud kutsusid kokku Hyundai meeskonna esindaja Tolga Ozakinci ning juhtivinseneri Jan De Jongiga, et viimased olukorrale selgust tooksid.

De Jong selgitas, et Läti rallil oli neil probleeme ralliautode klaasipuhastitega. Testimaks, kas see probleem on Soome ralliks valmistudes korralikult lahendatud, käis üks Hyundai mehaanik autoga teel sõitmas. Seda tehes oli ta rohkem keskendunud klaasipuhastite töötamisele kui lubatud piirkiirusele.