PUUST JA PUNASEKS Ekspert selgitab, mida tähendab Drelli klubivahetus NBAs

Klubi või süsteemi vahetades peab korvpallur alustama uuelt lehelt ja hakkama end vaat et nulist tõestama. Drelli-suguse väga ambitsioonika noormehe eas pole see nii suur teema, aga see on ikkagi raske.

«Kindlasti oldi Portlandis mingil tasemel kursis Drelli tugevuste ning nõrkustega, kuid ma väga kahtlen, et see teadmus oli sama sügav kui Bullsil. Kui ma vaatan Trail Blazersi seisu läänekonverentsis, siis neil pole mingeid ootusi peale selle, et noored areneks. Seda arvesse võttes, ei tule ka Drelli siirdumine sinna üllatusena. Konverentsi mudaliiga tiimis on kõige parem šanss saada minuteid ja mängupraktikat,» rääkis ekspert.

Drell on kirjutatud NBA ametlikul lehel Trail Blazersi nimistusse sisse, kuid see ei tähenda, et tal kahepoolne leping oleks taskus. Samale kohale käib klubis kõva konkurents.

NBA ametlikul veebilehel on Drell üles antud Portlandi Trail Blazersi mängijana. Foto: NBA / Kuvatõmmis

Drell peab lepingu eest hakkama võitlema äsja olümpial Austraaliat esindanud Duop Reathi, tugeva hooaja lõpu Portlandi eest teinud Ashton Hagansi ning NBAs Charlotte Hornetsi eest tublisti mängupraktikat saanud Bryce McGowensiga. «Nende kolme vastu hakata võitlema kahepoolse lepingu nimel on karm katsumus, aga ma loodan, et Drellil läheb hästi,» lausus Olgo.

Läänekonverentsi rist ja viletsus