Taaramäel avaneb viimane võimalus täita ammune unistus

«Ei ole sellist värinat ega ekstaasi sees, isegi see ei ole seda tekitanud, et tead, et ilmselt on see elu viimane. Eks näha ole, kuidas võidusõidu käigus kujuneb,» kirjeldas Taaramäe võistluseelseid emotsioone ERRi spordile ning kinnitas, et vorm on hea.

«Unistus on alati, et tahaks ühe kokkuvõtte top10 teha, aga vaevalt mul seda lootust üles kerida vaja on. Never know, äge oleks, kui see viimane kord tuleb,» lisas ta. «Kõik asjad on võimalikud – saada liidrisärk selga, on ka võimalik jõuda kokkuvõttes kõrgele kohale, etapi peale sõitma, mägede särgi peale sõitma.»