Narkootikumi tarvitanud Inglismaa tippklubi jalgpallur sai karistada

Peamiselt müüakse naerugaasi tillukestes metallkanistrites, kust aine lastakse enne sissehingamist õhupalli. Depressantide hulka kuuluv uimasti mõjutab aga tõsiselt aju ja keha reaktsioonivõimet, suures koguses kasutamise korral võib see kutsuda esile vitamiinipuuduse ja seeläbi tekitada püsivaid närvikahjustusi ja pöördumatut halvatust. Inglismaal on naerugaas 16–24-aastaste seas enimkasutatud uimasti pärast kanepit.

Tottenhami peatreener Ange Postecoglou ütles neljapäeval, et varasemalt Brightonis leiba teeninud Bissouma sai karistuseks mängukeelu. «Ta on jalgpallur, kellel on kohustused. Ta peab taastama usalduse nii minu kui ka meeskonna suhtes. Ma arvan, et parim viis on teadlikkus ja haridus ning selliste otsuste tegemise tagajärgede mõistmine,» sõnas juhendaja The Guardianile.