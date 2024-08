UUS TREILER Kontaveit linastuvas dokumentaalfilmis: kindlasti on see suur vabanemine, sest mul on nüüd varsti enda elu

Dokumentaalfilm «Anett» on üles võetud unikaalsel ajahetkel, mil Kontaveit teatas, et lõpetab profikarjääri. Nõnda tuuakse vaatajateni viiekordse WTA turniiri võitja viimane aasta tipptennises, kus saab näha Kontaveidi argipäeva, meeletut tööd ja pinevaid võistlusi, aga üksindust, rutiini ning loobumisotsuse küpsemist. Kuidas on olla tipus ja kuidas loobuda millestki, mis on olnud sinu elu kese 20 aastat?