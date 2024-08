MMil esikümnesse jõudnud Kehva: koht on nadi, aga tehke järele

See koht on nadi, aga tehke järele või kuidas seal vehklemises öeldigi...

Laskmises tegin oma ära. See on mul selline kindlam pool. Eks laskesuusatamises on nii, et ainult laskmisest ei piisa. Täna oli mul õnneks mingil määral sõitu ka. Nii palju, kui siin suve keskel vaja on, täpselt nii palju mul oligi. Tugevamad poisid olid ikka tugevamad, kuid mõned eeldatavad favoriidid suutsin selja taha jätta.

Plaanin kõik stardid kaasa teha. Enamasti kõigil sportlastel see suur prioriteet pole suvel. Tore on küll jälle võistleda, aga pigem on see vaheetapp enne talve. Huvitav on näha enne talve, kuidas teised suve keskel arenenud on ja teha väga ametlik kontrolltreening enne talve. Loodetavasti suudan veel mõne ilusa tulemuse teha, aga väga suuri pingeid ma enda peale ei pane.