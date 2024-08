Hyundai tiimiboss sai Soome rallil korraga hea ja halva uudise

Mis siin salata, neil oli meie põhjanaabrite juures veidi õnne. Puhtalt sõidukiiruselt näis Toyota trio: Elfyn Evans, Kalle Rovanperä ja Sebastien Ogier selgelt üle. Lõpus jõudis neist aga muretult finišisse vaid viimane. See tähendas, et teiseks tõusnud Hyundai praegune esinumber Thierry Neuville teenis kokkuvõttes võidumehest vaid ühe punkti vähem.

«Meil oli Soomes probleeme, et auto korralikult tööle saada. Ma pole kindel, et asi on vaid regulatsioonides,» arutles Abiteboul usutluses rallit.fi-le. «Nägime, et meie masin võib teatud oludes olla väga pirtsakas. Kohati toimivad asjad hästi, aga järgmisel momendil on paigast ära.»