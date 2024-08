Dopingusüüdistuse saanud tennisetähe treener: ta ei väärinud seda

«Mul on väga kahju, et ta peab selle kõik läbi elama, sest ta ei väärinud seda,» ütles Sinneri treener Cahill.

«Ma arvan, et kui te ei ole Janniku fänn, ei pruugi te märgata suurt erinevust selles, mida ta on viimastel kuudel teinud, sest ta on ikka päris hästi mänginud,» rääkis Cahill ESPN-ile.

«Aga kui te olete Janniku fänn, siis olete näinud suurt muutust tema kehakeeles, väljakul olemises ja entusiasmis. Ta on vaeva näinud ja ma arvan, et see on teda füüsiliselt ja vaimselt kurnanud,» lisas treener.