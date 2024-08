Ronaldo purustas uue hobiga rekordi

Portugallasest ründestaari konto osutus meeletult populaarseks: ta kogus YouTube`is vaid pooleteise tunniga miljon subscriber`it ehk tellijat. Tasub märkida, et mitte ükski teine YouTube'i kanal ei ole mitte kunagi nii kiiresti miljonit tellijat kokku saanud, vahendab ESPN.

Hetkeseisuga on Portugali ründestaaril YouTube`s üle 32 miljoni tellija ning tema populaarseim video on kogunud umbes 26 miljonit vaatamist. Ronaldo edestab subscriber`eid silmas pidades ka oma suurt rivaali Lionel Messit, kelle YouTube'i kanalil on veidi üle 2,5 miljoni tellija.