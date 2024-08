Kodusel MMil maailmameistriks kroonitud Rene Zahkna: minu jaoks on see tiitel väga tähtis

Taktikaliselt õnnestus eestlasel tänane sõit suurepäraselt: «Ma ei läinud kordagi ette kedagi vedama. Eriti pärast teist tiiru. Ma panin Claude'i (Prantsusmaa laskesuusataja Emilie Claude -T.G.) vedama. Meil oli nii suur edu neljanda ees, et tegime koostööd. Vaheldumisi hakkasime sõitma, mis oli väga äge. Kumbki ei hakanud kavaldama ja hoogu maha võtma üksteisel.»

Selle üle on palju arutatud, et kas suvebiatlon on ikka päris laskesuusatamine. Zahknale tähendab suvise laskesuusatamise maailmameistritiitel väga palju. «Tahtsin siin heas seisus olla ja lõpuks olin ka. Raske on kontrollida, mis seisus sa suvel oled,» märkis ta.