Vaata, kuidas kavatseb Ronaldo koondisekarjäärile punkti panna

«Olen tohutult uhke, et saan esindada Portugali rahvusmeeskonna värve – see on unistuse täitumine! Seega, kui otsustan ühel hetkel koondisekarjääriga lõpparve teha, ei hoiata ma kedagi ette. Selle otsuse teen ma väga spontaanselt, kuid samas läbimõeldult,» sõnas Ronaldo.