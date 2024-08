Eesti jalgpalli ühel suuremal tulevikulootusel on võimalik kirjutada enda nimi ajalooraamatusse

Kuigi vanuse poolest võib Kristali kaasamine tulla üllatusena, siis kes vähegi Paide Linnameeskonna mänge tänavu näinud mõistab, et mingist avansist tema puhul rääkida ei saa. Noormees ongi lihtsalt nõnda hea!

Sellele viitab ka tõsiasi, et poolkaitsja siirdub tänavuse hooaja järel kolmekordse Saksamaa meistri FC Kölni ridadesse . Aga ka statistika: Premium liigas on Kristalil tänavu kirjas 20 mängu, 3 väravat ja 2 väravasöötu, eurosarjas jäi saldoks 6 mängu, 1 värav ja 3 väravasöötu.

Terasemad vutisõbrad võivad mäletada, et esimest korda nuusutas Kristal A-koondise õhku juba suvel, Balti turniiri aegu, kuid siis jäi tal debüüt siiski tegemata.

Praegu kuulub see aunimetus Jarmo Ahjuperale, kes oli 2001. aastal Leedu vastu platsile astudes 17 aastat ja 82 päeva vana. See aga tähendab, et tegelikkuses võib alles novembris 17-aastaseks saav Kristal selle tippmargi endale napsata veel ka järgmistes koondiseakendes.