Tennisetreener Sinneri dopingujuhtumist: maailma 200. reketile määratuks kindlasti karistus

Tavapärasest veelgi enam on tennisemaailma pilgud täna suunatud Jannik Sinnerile. Maailma esireket alustab täna õhtul US Openil jahti oma teisele suure slämmi tiitlile kohaliku kangelase Mackenzie McDonaldi vastu ning on kindlasti turniiri üks favoriite. Kuid matši eel keskendutakse 23-aastase mängule vähem kui dopingujuhtumile.