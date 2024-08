Milline on EOK presidendi ametit kaaluva Kaljulaidi seos spordiga?

Kaljulaid on kõva (maastiku)rattur. Ainuüksi sel aastal on ta osalenud kokku kaheksal võistlusel: seitse korda maastiku- ja korra maanteerattasõidus. Kaljulaidi parim koht maastikuratta seljas on tänavu 9., mille ta sai mai alguses 69 kilomeetri pikkusel Mulgi rattamaratonil naiste arvestuses. Seal läbis ta distantsi nelja tunni ja kaheksa minutiga.