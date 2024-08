Võistlusel kuumarabanduse saanud harrastussportlane ärkas järgmisel hetkel haiglas eluohtliku diagnoosiga

Järgmisel hommikul on analüüsid enam-vähem samad. Üks analüüs isegi veidi kehvem. Emotsioonid vahelduvad. Tunnen tõsist surmahirmu ja ärevust. Varem arvasin, et mul on nii äge elu olnud, et ei pea surma kartmagi. Aga nüüd saan aru, milline idioot ma olen. Kui ei ole mind ei ole ka ju lastel isa. Ei ole kallimal toetavat kaasat. Me oleme ju kõik ühe perekonna rakukesed, mitte üksikindiviidid.