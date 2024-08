WRC-meeste pikaaegne soov näib lõpuks täituvat

Paistab, et neid on kuulda võetud: autoralli MM-kalendrisse lisandub tulevikus suure tõenäosusega veelgi asfaldirallisid.

WRC-sarja kalender täieneb juba järgmisel aastal, kui 2025. aasta hooajal sõidetakse senise 13 võistluse asemel 14 rallit. Kavas on neli asfaldisõitu, kui Monte Carlo, Kesk-Euroopa ja Jaapani etappidele lisandub Kanaari saarte ralli.

2026. aasta hooajaks tahetakse kalendrisse veel üht asfaldirallit, vahendab Motorsport.com. Eesmärgiks on seatud viis asfaldil toimuvat võistlust hooaja kohta.

Ühe valikuna on esile kerkinud Iirimaa. Riigi võimalikust naasmisest MM-kalendrisse on räägitud juba pikemat aega. Rallikorraldajad peavad hetkel läbirääkimisi valitsusega, et saada võistluse läbiviimiseks vajalik rahaline toetus.