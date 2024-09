Vipsi konkurent: Jüri peaks praegu olema Verstappeni tiimikaaslane

24-aastane eestlane teenis USAs Portlandis peetud etapil 19. koha. Ta võinuks lõpetada ka kõrgemal, aga Rahal Letterman Lanigan Racing (RLL) võistkonna masina sidur tõrkus.

Natuke pärast võistlust võttis sõna Vipsi tiimikaaslane ehk otsene rivaal, omanikeringi kuuluva Bobby Rahali poeg Graham Rahal. Tema meelestatus oli väga positiivne.

«Jüri on suurepärane professionaal. Ta on alati kohal. Sageli, kui lähen töökotta, trenni või mujale, on ta enamasti juba seal kohal,» rääkis 35-aastane Rahal portaalile Divebomb Motorsport.

Vips tegi IndyCari debüüdi eelmise aasta suve lõpus. Kuigi võistlustesse jäi pikk paus, on ta RLLiga olnud seotud.

«Ta on meie jaoks üht-teist teinud,» märkis Rahal. «Aga tasub meeles pidada, et Hondal on simulaatoripäevad limiteeritud. Me ei saa iga päev rooli istuda ja teha, mis tahame. Aga Jüri on alati olnud professionaal, vaatamata piirangutele.»

Loogiline, et rajale naastes tekkis teatavaid muresid, ent see käib asja juurde. Rahali sõnul oli kõige tähtsam, et Vips tõestas oma kiirust.

Juttu tuli ka 2022. aasta saatuslikust juunist, kus meie mees kasutas ühe arvutimängu tuhinas otse-eetris rassistlikku sõna. Seejärel visati Vips välja Red Bulli tiimist ning tema vormel 1 sarja unistus sai ilmselt saatusliku hoobi.

«Ta on džentelmen, keda jäi ilmselt [Max] Verstappeni tiimikaaslaseks saamisest lahutama üks viga,» tunnustas Rahal. «Ma ei ütle seda lihtsalt suusoojaks. See on reaalsus. Tal on olnud rahvusvahelisel tasemel väga edukas karjäär. Ta väärib võimalust IndyCaris.»

Divebomb Motorsporti andmetel ongi Vips üks peamisi kandidaate, et istuda 2025. aastal täiskohaga RLLi tiimi masinasse.