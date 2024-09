Virves tänas südamest talle õla alla pannud fänne: see on uskumatu

Ametlikult 2022. aasta aprillis loodud MTÜ Estonian Next Rallystar alustajateks olid Kalev Kruus, Urmo Aava ja Janno Hert. Just siis oli Virvesel pooleli teine JWRC hooaeg ja MM-tiitel näis realistlik.

«Kruus oli just jaanuaris Soomes Lapimaa rallil käinud. Ta oli tuhhi täis: et Robert on talendikas poiss, aga rahadega on väga raske. «Mida kuradit, ei saa nüüd ühte noort meest Eestist sõitma?» küsis ta telefonis minult. Nii ta mind ja Janno Herti utsitas, kuni võtsime tuld ja hakkasimegi tegema,» meenutas Aava projekti algust rohkem kui kaks aastat tagasi.