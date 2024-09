Cristiano Ronaldo ei kavatsegi taanduda: vastupidi!

«Kogu see jutt tuleb meediast. See pole isegi kunagi mõtteist läbi käinud, et peaks oma tee Portugali koondises lõpetama. Pigem vastupidi,» sõnas Ronaldo pressikonverentsil ja lisas, et suvise EMi veerandfinaali kaotus Prantsusmaale mõjus hoopis motiveerivalt.