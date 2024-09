Rasmus Mägi tuli Zürichi Teemantliiga etapil kolmandaks

Vahetult enne starti otsustas jooksmisest loobuda Warholm, kes eile võttis teivashüppa maailmarekordimehe Mondo Duplantisega mõõtu 100 m sprindis . Ta avaldas, et pärast eilsest show-võistlust andis reielihas tunda.

Warholm arvas, et võimalus teda näha 13.-14. septembrini toimuval Teemantliiga finaaletapil Brüsselis on väike ning ilmselt on ta oma tänavuse hooaja võistlused teinud.