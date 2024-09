Neuville'i uus leping muutis Tänaku murelikuks

WRC ringkondades on sahistatud, et Hyundai kavatseb pärast järgmise hooaja lõppu tehasetiimina sarjast lahkuda. Kuna neil on WRC promootori ja Rahvusvahelise autoliiduga (FIA) leping, mis kohustab neid sarjas osalema 2026. aasta lõpuni, siis võidakse ülejärgmisel aastal jätkata eratiimina.

DirtFish uuris praegu MM-sarjas kolmandat kohta hoidva Tänaku käest, kas ta on mures Neuville’i uue lepingu pikkuse pärast? «Ma arva, et jah. Kogu tulevik on nagunii üsna lahtine. Vaatame, kuidas sport üleüldiselt areneb. Ja loodetavasti, kui me kõik koos areneme, on kõik võimalik.»

Tänak kinnitas, et tal on juba 2025. aastaks Hyundaiga leping, kuid edasise tuleviku kohta on tal vähe infot. Meeskonnasisesed allikad on DirtFishile andnud mõista, et tehasemeeskonnana lõpetab Hyundai eksisteerimise juba järgmise aasta lõpus. Ühe variandina on lauale käidud, et 2026. aasta võtab erameeskonna juhtimise enda peale Neuville, kuid belglane lükkas ümber, et säärased läbirääkimised oleksid käimas.

2019. aasta maailmameister rõhutas aga veelkord 2027. aastast kehtima hakkavate tehniliste reeglite paika saamise tähtsust. «Meie kõigi jaoks on praegu äärmiselt oluline teha õigeid otsuseid ja seada kõik õigele teele. Hetkel läheb asi turundamisega juba samm-sammult paremaks. Aga vajame kindlasti veel palju edusamme.»