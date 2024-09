Maailma esireket purustas ameeriklaste ootuse

Sinnerist sai esimene meestennisist pärast 1977. aastat, kes on ühel hooajal võitnud kaks oma esimest suure slämmi turniiri. Viimati sai sellega 47 aastat tagasi hakkama Guillermo Vila. Ühtlasi on Sinner esimene itaallane, kes võitnud US Openi meesüksikmängu finaali.