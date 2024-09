Olümpiasportlase põlema pannud mees suri

33-aastane Cheptegei viidi 1. septembril haiglasse, kuna sai Ndiemati tehtud rünnakus eluohtlikke vigastusi. 5. septembril teatati Cheptegei surmast. Nüüd vahendas ajaleht Kenya Star, et ka kuriteo toime pannud Ndiemat suri esmaspäeval haigevoodis.

Pärast mõrva on Cheptegeid austatud kogu maailmas, sealhulgas Pariisis, mis plaanib nimetada ühe olümpiaareeni tema järgi . Cheptegei matused toimuvad Ugandas eeldatavasti laupäeval.

Naistevastane vägivald on Keenias väga levinud. The Guardiani andmetel on 34 protsenti 15–49-aastastest Keenia naistest langenud vägivalla ohvriks. ÜRO raporti andmetel langes Keenias 2022. aastal mõrva ohvriks 725 lähisuhtevägivalla ohvrit.