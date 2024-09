Duplantisega mõõtu võtnud Warholm teatas kurva uudise

Sel nädalal toimub Brüsselis kergejõustiku Teemantliiga finaalvõistlus, kuid Warholm teatas tänases pressiteates, et teda seal võistlemas ei näe ning ta kuulutas hooaja lõppenuks.

Warholmi sõnul on teda läbi hooaja seganud parema jalalihase turse. Eelmisel nädalal Zürichis toimunud Teemantliiga etapil ei tulnudki Warholm vigastusele viidates 400 m tõkkejooksus starti. Nüüd tehtud MRI-uuring tuvastas paremas jalas reielihase juures kõõlusepõletiku.

«See on vigastus, mis tavaliselt paraneb kiiresti. Kui nüüd tehtud uuring andis vastuse, et pean selle ravimiseks rohkem aega võtma,» ütles Warholm.

Treener Leif Olav Alnes leidis, et «paremat aega» sellise vigastuse jaoks ei saanudki olla. «See on olnud nõudlik hooaeg ja pole kunagi lõbus, kui paat lekib. Aga vaevalt saanuks pausi tegemiseks olla paremat aega, kui pärast olümpiahooaega ja enne järgmisel sügisel toimuvat MMi,» ütles Alnes.

Warholmi arst Thomas Torgalsen ütles, et tõkkejooksja vajab võistlustest puhkust ja seetõttu on tal vaja hooaeg lõpetada. Ta lisas, et tegemist ei ole tõsise vigastusega ning tõenäoliselt saab Warholm vigastustest sügise jooksul võitu.