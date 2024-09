Venemaa laskesuusalegend hurjutas kaasmaalasi: leppige sellega ja olge vait

«Ma ei näe siin midagi üllatavat. Aga me ei suuda sellega endiselt leppida. Nimetame end olümpiavõitjateks. Meil pole dopingu tarvitamise osas korralikku seadust. Sakslastel on karmid reeglid. Itaalias istuvad dopingutarvitajad viis aastat vangis,» jätkas ta.

«Leppige karistusega ja olge vait. [Meie sportlaste] dopingu tarvitamine on ju tõestatud. Kui Ustjugovil olnuks mehisust, tunnistanuks ta: «Jah, süüdi.» Kas see on meile esimene selline juhtum? Peaaegu 30 laskesuusatajat on vahele jäänud. Millest me räägime!?»