Mida tähendab Hyundai uus väljakutse WRC tiimi ja Tänaku jaoks?

Avaldatud teade oli võrdlemisi üldsõnaline. Selles ei teatatud, millal plaanib maailma suuruselt kolmas autotootja kestvussõidu ringrajasarjaga liituda ning mis saab nende teistest võistlusprogrammidest ralli MM-sarjas ja kereautodesarjas.

LMDh-auto, mille arendamine nüüd avalikuks sai, nimetatakse teates uueks sambaks nende olemasolevate programmide kõrval ning seal loetletakse üles ka WRC.

Hyundai tuleviku üle WRC-sarjas on spekuleeritud juba pikalt. Enne Kreeka MM-rallit hakkasid need jutud taas esile kerkima, kui meedias kirjutati, et Lõuna-Korea autotootja meeskond võib rallisarjast tehasetiimina lahkuda juba järgmise hooaja lõpus.

Cyril Abiteboul ja Ott Tänak. Foto: Romain Thuillier / Hyundai Motorsport

Tänases avalduses nimetatakse Genesise WECi programmi nn teiseks sambaks, mis jätab ukse lahtiseks ka WRC-sarjale. Hyundai Motorspordi president ja rallitiimi juht Cyril Abiteboul rõhutas eelmisel nädalal, et Thierry Neuville'iga sõlmitud üheaastane leping ei tähenda tingimata, et nad WRC-st lahkuvad.

Eelmisel aastal Hyundai etteotsa läinud Abiteboul on teinud selgeks, et nende ettevõte suudab korraga töös hoida kahte suurt võistlusprogrammi. Rohkem küsimusi tekitab aga WRC-sarja stabiilsus, sest Rahvusvaheline autoliit (FIA) pole suutnud paika saada 2027. aastast kehtima hakkavaid tehnilisi reegleid.

Eeldatavasti tehakse need aga avalikuks veel selle aasta jooksul ning spekuleeritakse, et väljavaated pole Hyundai jaoks positiivsed ning just seetõttu on otsustatud WECi kasuks.

Hyundai Motorsport on loodud 2012. aastal ning WRC-sarjas on tuldud võistkondlikuks meistriks 2019. ja 2020. aastal ning kokku on võetud 31 etapivõitu. 2025. aastal jätkavad meeskonna sõitjatena Neuville ja Tänak, kolmanda sõitja koht on veel lahtine, kuid kuulujutud viivad meeskonna ridadesse praegu M-Sporti kuuluvat prantslast Adrien Fourmaux’d.