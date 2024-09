Lõuna-Ameerika ralli kohta levib äge kuulujutt

Kohalik rallisõitja Marco Galanti ütles intervjuus Radio Nacional del Paraguayle, et kohalikud sõitjad on juba uurinud Rally1-autode kohta.

Tema sõnul on koguni üheksa kohalikku rallisõitjat huvitatud tippklassi Rally1-varustuse rentimisest järgmise aasta augustis Paraguays toimuva WRC-etapi jaoks.

Varasemalt on erinevad WRC-sarjas kaasa löövad meeskonnad, näiteks M-Sport Ford ja Toyota Gazoo Racing, rentinud Rally1-masinaid ka meeskonnavälistele sõitjatele.

Paraguay WRC-ralli keskuseks on Encarnacioni linn, mis asub Parana jõe ääres. Lisaks kohalikele on oodata palju fänne ka Argentinast. Etapi organiseerijatel on maailmameistrivõistluste korraldusettevõttega leping aastateks 2025-2027.