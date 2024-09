VIDEO Eestlane jalutas 165 meetri kõrgusel asunud tasakaaluliinil Aasiast Euroopasse

«Oli sujuv jalutuskäik,» sõnas ta pärast kohale jõudmist muigelsui. «Liini lõppu jõudmine on alati hea tunne, eriti kui distants on selline – kilomeeter ja 74 meetrit. See oli suur kergendus, sest siia on tiimiga sisse läinud väga palju tööd, et seda teha. Selle kõige turvaliselt üles panemine ja seejärel veel ka turvaliselt läbi kõndimine – see on pikk tee.»