Rovanperä tõi veidi sogasesse vette selgust: plaan on endine

Pärast kaht järjestikust triumfi otsustas peagi 24. sünnipäeva tähistav soomlane veidi hoogu maha võtta. Ta osaleb tänavu vaid osal etappidel, et jääks aega ka muuks.

Juba eelmise hooaja lõpus andis Rovanperä mõista, et tegemist on ajutise lahendusega. Kuigi vahepeal on tulnud veidi segaseid signaale – näiteks Toyota tiimiboss Jari-Matti Latvala ütles hiljuti, et detailid vajavad veel täpsustamist –, kavatseb ta tuleval aastal taas täielikult WRC-sarjale panustada.

«See on kogu aeg mu plaan olnud, et järgmisel aastal täiskohaga rooli istuda. Plaan on endiselt sama,» sõnas Rovanperä usutluses YLE-le.

«Armastus ala vastu pole muutunud. Endiselt on tore gaasi põhja vajutada. Usun, et saan veel selle hooaja lõpuga endale tulevaks aastaks hea tunde tekitada.»

Tema agent Timo Jouhki lisas: «Jah, ta sõidab täishooaja. See on lepingus kirjas. Mingit üllatust pole.»

Tänavu on asjad käinud üle kivide ja kändude. Rovanperä on endiselt meeletult kiire, aga sisse on sattunud ka veidi tavapäratuid sõiduvigu. Nõnda ongi tal senisest kuuest etapist ette näidata kolm võitu, aga ülejäänutel pole ta muretult finišisse jõudnud. Soomes jäi võistlus sootuks pooleli.

Peaaegu kahe kuu pikkuse võistluspausi lõpetab Rovenperä nädala pärast Tšiilis.