MEISTRITE LIIGA Soomlane hoidis oma puuri tühjana, ühemehelises vähemuses Barcelona kaotas

Feyernood 0:4 Leverkusen

Eelmine aasta Arne Sloti, kes nüüdseks on Liverpooli juhendaja, käe all Hollandi kõrgliigas teise koha saanud Feyernood on uue peatreeneri Brian Priskega võitnud sellel hooajal neljast mängust vaid ühe. Meistrite liiga esimeses voorus ei suudetud seda seeriat parandada.