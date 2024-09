Toyota tiimiboss Tšiili ralli eel: teeme kõik endast oleneva, et pinget säilitada

«Kaks viimast rallit ei ole meistritiitleid silmas pidades kulgenud meie jaoks hästi, kuid me ei anna alla. Jätkame pingutamist ja keskendume hooaja viimase kolme etapi võitmisele. Teeme kõik endast oleneva, et pinget säilitada,» sõnas Latvala pressiteate vahendusel.

«Meie meeskond on tõesti motiveeritud tegema Tšiilis head tulemust ning koos Elfyn Evansi, Sébastien Ogier` ja Kalle Rovanperäga on meil väga tugev sõitjate rivistus, et sõita võidu nimel. Sealsed etapid on üldiselt kiired ja sujuvad, mis peaks sobima meie sõitjatele ja meie autole,» lisas ta ning rõhutas, et kuna rehvid võivad kuivades tingimustes üsna kiiresti kuluda tuleb sellele kindlasti tähelepanu pöörata.