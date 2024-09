Urmas Sõõrumaa: minu 100 miljonit spordile ei ole kuhugi kadunud

«Minu 100 miljonit järgmise 10-15 aasta jooksul ei ole mitte kuhugi kadunud. See on oma esimesed sammud teinud. Ma lihtsalt tunnen, et pean seda edasi tõukama. See ei saa niisama lõppeda.» rääkis Sõõrumaa usutluses ERRi spordile.