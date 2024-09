Therese Johaug kaitses dopingukaristusest pääsenud maailma esinumbrit

Õige vastus on klostebool – keelatud ainete nimekirja kuuluv dopinguaine, mida on leitud mõlema kehast. Ainult et kui Johaugile määrati 2017. aastal ka 18-kuuline karistus, siis tänavuse aasta alguses dopingupihtade vahele jäänud Sinner pääses sellest.

Hiljuti võttis Johaug sel teemal ka sõna, lausudes SVT-le antud usutlus, et see oli hea, et Sinnerit ei karistatud. «See on ainuõige, et ta ei saanud karistada. Sportlane ei saa olla vastutav selle eest, mida tema massöör teeb. Pealegi leiti tema kehast väga väike doos,» sõnas Johaug.

Meenutuseks, et Johaug väitis omal ajal, et tema organismi sattus klostebool läbi huulte raviks kasutatud geeli, mille andis talle Norra koondise arst. Kuigi patu allikas leiti, ei vabastanud see suusatähte vastutusest ning talle määrati 14-kuine võistluskeeld, mida hiljem CASi ehk spordiarbitraaži kaudu veel nelja kuu võrra pikendati.

Sinner selgitas omakorda, et tema organismi sattus keelatud aine siis, kui tema füsioterapeut Giacomo Naldi kasutas kätte tekkinud lõikehaava parandamiseks kreemi, milles leidub vähesel määral ka klostebooli. Seda kõike tegi abiline väidetavalt enne kui Sinnerit masseeris.