Õpilase löömise eest süüdi mõistetud treener kaebab otsuse riigikohtusse

Tartu kohtute pressiesindaja välja saadetud teatest selgub, et Tartu ringkonnakohus nõustus Viru maakohtu eelmise aasta 1. novembril tehtud otsusega , et Rannikmaa on süüdi teise inimese kehalisel väärkohtlemisel valu põhjustamises.

Uued riskid treenerite töös!

Kohus kinnitas, et hoota kaugushüpet ei saanud trennis edasi teha. Õpilane oli maas matil istudes ja seljaga tegevuse poole, paiknedes maandumissektorile liialt lähedal, jutustades samal ajal kaasõpilasega. Nii rõhutas ringkonnakohus, et üldteada on asjaolu, et kui üks inimene kukub teisele otsa, saavad tõenäoliselt mõlemad haiget. Treeneril on õigus otsustada, kas olukord on harjutuse tegemiseks piisavalt ohutu.