Ogier selgitas, miks ta Neuville'i torgib

Esmalt meenutuseks. Hyundaiga kihutav Neuville on ihaldatud MM-tiitlile tänavu lähemal kui eales varem, juhtides MM-sarja juba kevadest, kuid sellel liidrimündil on ka teine, mõrum külg.

Saatuse tahtel jäigi Kreekas viimane naer belglasele, sest Ogier keeras viimasel katsel masina üle katuse ning nägi ränka vaeva, et üldse finišisse lonkida ja seeläbi laupäevased punktid kindlustada. «Tundub, et karma sai mu kätte,» kirjutas prantslane ka ise pärast rallit ühismeediasse .

Ent teisalt pole ma kunagi olnud poliitkorrektsuse ega maitsetute intervjuude fänn. MM-sari pole praegu oma parimas vormis, see pole isegi sellele lähedale, mistõttu arvan, et väike lisavürts ei tee halba. See kõik on osa spordist ja mängust,» sõnas ta usutluses Autohebdole.