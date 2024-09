Soome suusatajate kibe olukord võttis konkurendid nõutuks

MK-etappidel osalemise eest maksmine pole midagi uut siin- ega sealpool Soome lahte, kuid varasemalt on see olnud pigem erand ning kehtinud kas teatud võistluste või teatud sportlaste puhul.

Tänavuse hooaja eel otsustasid soomlased seda raha hakata kasseerima aga kõikidelt ehk tasu maksmisest pole vabastatud ka nende suurimad staarid, nagu Iivo ja Kerttu Niskanen. Esialgu on räägitud 500 eurost etapi kohta.

«See summa ei pruugi olla 500 eurot, võib olla ka väiksem, kuid maksimummäär on 500. See on juhatuse otsus. Üldine trend on, et tippspordiga kaasnevad kulutused tõusevad kõikidel aladel,» selgitas kevadel ametisse valitud põhjanaabrite suusaliidu president Sirpa Korkatti hiljuti.

Mullu Planica MMil maratonis pronksile tulnud rootslast William Poromaad, kelle isa Larry oli omal ajal ka Kristina Šmigun-Vähi hooldemees, teeb säärane otsus nõutuks.

«See on lihtsalt kurb, et olukord Soomes on selline. See on kummaline, et suur suusariik nagu Soome pole võimeline oma rahaasjadega paremini hakkama saama,» sõnas ta usutluses Expressenile, kuid avaldas lootust, et peagi asjad ikkagi muutuvad. Seda paremuse poole.

Samasugune oli ka Norra koondise mänedžeri Ulf Morten Aune esmareaktsioon. «See on lihtsalt kurb. Kohe väga kurb. Soomlaste rahalised raskused pole muidugi üllatus, sest oleme nendega suhelnud,» sõnas ta usutluses Dagbladetile.

Samas loos tuuakse välja, et ka Norra suusaliit elas mullu üle oma võimete, teenides veidi alla miljoni kahjumit. Aune sõnul on neil siiski piisav puhver headest aegadest olemas, et samasugust kümnist nende sportlased kartma ei pea.

«Meie, Norras, oleme õnneks sääraste asjade eest kaitstud, kuid tõsi ta on, et ajad on karmid. Võistlemine on läinud väga kalliks,» sõnas mänedžer.