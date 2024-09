Latvala pehmendas oma karmi seisukohta

Vahetult pärast Kreeka rallit öeldud Latvala sõnad jäid paljudele hinge, kuid enne Tšiilit teatas Toyota sõitja Sébastien Ogier, et ta pole nii negatiivne kui soomlasest tiimipealik. Nüüd teatas ka Latvala ise, et tema arvamus on leebemaks muutunud