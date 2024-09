Henri Drell jäi NBA lepingust ilma

Drell jäi lepingust ilma vahetult enne NBA hooajaeelseid mänge, mis algavad järgmisel nädalal. Xis leviva info põhjal liitub Drell Portlandi G-liiga klubiga Rip City Remix.

Placed on Waivers

Henri Drell (SG, SF) | POR#RipCityhttps://t.co/QAoPe3f27T — SalarySwish Transactions (@SalarySwishTxns) September 27, 2024

Drell mängis tänavu Bullsi eest NBA suveliigas, kuid järgmiseks hooajaks kahepoolset kontrahti ei pakutud ning eestlasest sai vabaagent. Huvi tundis tema vastu just Trail Blazers, kes kutsus eestlase augustis oma juurde hooajaeelsesse treeninglaagrisse.

NBA ekspert Otto Oliver Olgo rääkis augustis Postimehele, et see on tavaline praktika, mida Põhja-Ameerika korvpalliliiga tiimid teevad augustis ja septembris: «Võetakse pigem G-liigas mänginud mehi oma palgalehele, treeninglaagris kärbitakse viis või seitse korvpallurit ära ning need mehed lähevad selle sama tiimi tütarklubi juurde,» ütles Olgo eelmisel kuul.

Nüüd on selge, et kahjuks kuulub Drell nende mängijate sekka, kes põhitiimist välja kärbiti. Trail Blazersi G-liiga meeskond Rip City Remix on loodud alles 2023. aastal ning nii võib Drellist saada seal üks alustalasid.

«Ma spekuleerin, et Blazers otsustab Drelli võtta endale verinoore tütarklubi üheks paremaks mängijaks, liidriks, kes hakkab seda satsi vedama järgmisel hooajal. Blazersi G-liiga tiim ja kogu see programm, seda alles rajatakse. Seda ei saa võrrelda Windy City Bullsiga, mis on juba aastaid tegutsenud,» nentis Olgo augustis.

Drell läks G-liigasse õnne otsima 2022. aastal ja sai esmalt mänguaega Chicago Bullsi tütarklubis Windy City, kus säravate etteastetega jäi ta silma esindusmeeskonna treeneritele.

Tänavu kirjutas Drell Eesti spordi ajalooraamatusse uue peatüki, kui ta jooksis 15. märtsi esimestel tundidel Bullsi särgis NBAs platsile ning temast sai Martin Müürsepa järel teine Eesti korvpallur Põhja-Ameerika korvpalliliigas.