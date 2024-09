Esapekka Lappi tuleviku kohal ripuvad suured küsimärgid

Samas ei kipu viimaste nädalate sahinad tema soovidega klappima. Hyundai tiimipealik Cyril Abiteboul on andnud mõista, et järgmisel aastal kaalutakse Ott Tänaku ja Thierry Neuville'i kõrval täiskohaga kolmandat sõitjat. Peamiseks kandidaadiks peetakse sellele kohale Adrien Fourmaux'd.

«Oleme suhelnud, aga midagi pole veel otsustatud. Isegi, kui jätkatakse kolmanda auto jagamist, ei tähenda see, et ma saaks kindlasti võimaluse. Samas ma ei karda. Tean, et kui see koostöö lõppeb, jääb mu elus kõik korda,» mõtiskles Lappi.