Jalgpallikoondis sai Anieri tagasi, kuid elas üle teise valusa hoobi

Olgu siinkohal markeeritud, et Sappinen on 55 mänguga löönud sinisärkide eest 12 väravat. Aktiivsetest mängijatest on rohkem tabamusi ette näidata vaid Henri Anieril (96/23) ja Sergei Zenjovil (113/17), kes on mõlemad pärast vigastuspausi koondises tagasi.