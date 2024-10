VIDEOD Kuidas käib Maik-Kalev Kotsari (viske)käsi?

Suvel harjutas Eesti koondise üks liidreid usinalt koos Sixten Tomingasega. Töö jätkub Jaapanis uue leivaisa, Yokohama Yokohama B-Corsairsi juures. Ta saab näpunäiteid tiimi abitreenerilt, endiselt Eesti koondise lootsilt Jukka Toijalalt.

«Tegeleme sellega iga päev. Pärast meeskonna trenni harjutame parema käega erinevaid viskeid, ka keskpositsioonilt. Paneme tulemusi paberile ja excelisse kirja. Ta on tubli. Viskekäsi töötab hästi,» selgitas Toijala mõned päevad tagasi usutluses Postimehele.

«Aga see võtab veel aega, et saada vise mängus nii stabiilseks kui sooviks. Tehnika on paigas. Mängu tulevad väikesed nüansid. Palju sõltub enesekindlusest. Peab jõudma selleni, et enam ei mõtle, kuidas viskan.»

Ka mänguliselt tuleb Jaapaniga kohaneda. Toijala sõnul on ühest küljest kohtunike tase heitlik, teisalt erineb ka stiil Euroopast oluliselt.

«Lubatakse päris füüsilist mängu. Palju käsi kasutada. Ja kui Maik on Euroopas väga hästi ründajavigu välja meelitanud, võivad siin kohtunikud tõlgendada vastupidi. Võtad rinnaga vastu, kukud, aga saad vea. Liiga reeglite ja kohtunikega kohanemine võtab aega,» analüüsib Toijala.

Nüüd on seljataga ka esimesed kaks mängu. B-Corsairs võitis võõrsil kahel korral Sendaid. Milline paistab esmamulje?

Kotsar on kahe mängu peale visanud keskmiselt 30 minutiga 17 punkti. Ta on tabanud kaheseid 66,7- (9/6) ja vabaviskeid 71,4-protsendiliselt (7/5). Lisaks on Eesti koondise tsenter kogunud 8,5 lauapalli, jaganud 4,5 korvisöötu, teinud 3,5 vaheltlõiget ja sama palju pallikaotusi.

«Aga väljakul on kõige suurem väljakutse Baskonia režiimist välja saamine. Seal oli ta ainult katete panija ja palli liigutaja. Siin survestame teda rohkem ise otsustama. Olema palliga agressiivne. Ta on tiimimängija ja hea sööduoskusega, mis on meie süsteemis väga oluline. See teeb rõõmu. Aga ta peab mõistma, et suudab ka skoorida. Töötame selle kallal iga päev,» rõhutas Toijala enne kaht esimest matši.

Heida pilk ka seniste kohtumiste ülevaadetele:

