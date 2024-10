Soome suusastaari mustad mõtted: kas võtan džinni või ravimeid?

Sel nädalal ilmus Pärmäkoski elulooraamat «Avatud», mille on kirjutanud Soome rahvusringhäälingu (YLE) toimetaja Laura Arffman.

Raamatus lööb Pärmäkoski pihuks ja põrmuks temast avalikkuses maalitud pildi terasnaisest. Ta näitab raamatus, mis on toimunud telgitagustes.

Viimase aasta jooksul on ta läbi teinud lahutusprotsessi, mis on muutnud tema elustiili. Avalikkuses oli sellest enne raamatu avaldamist teada vähe, kuid nüüd on ilmsiks tulnud mitmed uued faktid.