Jutud Rovanperä liitumisest F1-sarjaga said jälle hoogu juurde

Kalle Rovanperä visiting Red Bull’s F1 headquarters today 👀 Wonder what that’s about 🤔 🤳 @KalleRovanpera pic.twitter.com/FmafH0j1Gt

Soome ralliäss rääkis juba suvel, et ta tahab vormelisarjas kätt proovida. Intervjuus DirtFishile ütles soomlane, et kulisside taga on F1 testimist vaikselt plaanitud. «Selleks on mõned plaanid olemas. Vaatame, kas see ühel päeval juhtub,» ütles Rovanperä mõne kuu eest.